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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Malevizi, Греция

Gazi Municipal Unit
5
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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$2,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
$652,351
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$782,285
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Malevizi, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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