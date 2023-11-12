Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. District of Malevizi
  5. Гостиницы, отели

Отели в District of Malevizi, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 7 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Дамаста, Греция
Отель 7 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Дамаста, Греция
Комнаты 7
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Крит. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€400,000
Realting.com
Перейти