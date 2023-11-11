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Земельные участки в District of Archane - Asterousia, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Ano Kastelliana, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Ano Kastelliana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 391200 кв.м. на острове Крит. На территори…
€2,50 млн
Realting.com
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