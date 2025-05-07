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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Archane Asterousia, Греция

Nikos Kazantzakis Municipal Unit
4
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3 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается каменный дом площадью 50 кв.м. в деревне Кунави, недалеко от Арханес! Дом был реко…
$99,774
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$98,550
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
$1,11 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Archane Asterousia, Греция

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