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Таунхаусы в Муниципалитет Пелла, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sfendami, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sfendami, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€170,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Пелла, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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