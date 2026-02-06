Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nestos Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Nestos Municipality, Греция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Парадисос, Греция
Квартира 1 комната
Парадисос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Всадник, Хрисуполи, Небеса: Квартира 75 кв.м. сдается на 1-м этаже. Он состоит из 1 спальни,…
$295
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Парадисос, Греция
Квартира 1 комната
Парадисос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Всадник, Хрисуполи, Небеса: Он сдается через квартиру 75 кв.м. на двухэтажном первом этаже. …
$354
в месяц
Оставить заявку
