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Коттеджи с видом на горы в Kamena Vourla Municipality, Греция

Municipal Unit of Kamena Vourla
4
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$342,128
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kamena Vourla Municipality, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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