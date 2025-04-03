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Виллы с бассейном в Муниципалитет Меганси, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Katomeri, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Katomeri, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на островах Греции. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,31 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Меганси, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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