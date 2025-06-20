Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Mantoudi - Limni - Aghia Anna Municipality
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Паралия Агия Аннас, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Агия Аннас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$541,508
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти