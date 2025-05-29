Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Makrakomi Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Makrakomi Municipality, Греция

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Makrakomi Municipality, Греция
Вилла
Makrakomi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$148,204
Оставить заявку
Вилла в Makrakomi Municipality, Греция
Вилла
Makrakomi Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$136,803
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Makrakomi Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти