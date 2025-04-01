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Земельные участки в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция

2 объекта найдено
Участок земли в Kakoperato, Греция
Участок земли
Kakoperato, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен на острове Евия , в городке Неротривья
$111,592
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Участок земли в Kakoperato, Греция
Участок земли
Kakoperato, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен на полуострове Эвия,в городке Певкяс
$111,592
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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