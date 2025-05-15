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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Chalkida, Греция

Municipal Unit of Anthidon
10
Municipal Unit of Avlis
7
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4 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кухни, …
$198,311
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Калохори-Пантихи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Калохори-Пантихи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$114,812
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолеп…
$724,258
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalkida, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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