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Отели в Almopia Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 602 м² в Лутраки, Греция
Отель 602 м²
Лутраки, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 602 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница недалеко от популярного туристического курорта северной Греции. Площадь …
$668,244
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Grekodom Development
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