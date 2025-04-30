Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Коринфия
  4. Жилая
  5. Особняк
  6. Гараж

Особняки с гаражом в периферийной единице Коринфия, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
11
Municipal Unit of Loutraki Perachora
10
Особняк Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Особняк 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
- Район Лутраки возле спортивного лагеря, расстояние от центра 4 км. - Частный дом 88 кв.м.…
$130,506
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Особняк 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Коринфия, Истмия -  Роскошная вилла 200 кв.с возможностью достраивания еще 400 кв.м. Постр…
$512,902
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Особняк 7 комнат в Лутракион, Греция
Особняк 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
- Частный дом 170 кв.м. с панорамным видом на горы - На участке 2 сотки с ухоженным садом с…
$452,462
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Особняк 7 комнат в Лутракион, Греция
Особняк 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Вилла 266 квм с частком площадью 252квм. На первом этаже 100 кв.м. находится просторная гост…
$269,675
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Историческая недвижимость 273 кв.м в центре Лутраки.  - Удобное местоположение и тихий ра…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
- Два независимых отдельных дома площадью 250 квадратных метров на территории четырех акров …
$538,173
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийной единице Коринфия, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти