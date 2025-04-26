Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Корфу
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Корфу, Греция

однокомнатные
8
двухкомнатные
14
трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на четвертом этаж…
$420,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти