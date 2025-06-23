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Продажа офисных помещений в Афинах, Греция

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1 объект найдено
Офис 789 м² в Municipality of Athens, Греция
Офис 789 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 789 м²
Офисное помещение (Income Producing Asset) на первом этаже общей площадью 789,39 кв.м. в вос…
$1,31 млн
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