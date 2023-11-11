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Квартиры в Artemida, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с furnishings в Artemida, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€590,000
Realting.com
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