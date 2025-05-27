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Виллы с бассейном в Argostoli Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Argostoli Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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