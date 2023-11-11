Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Anogeia Municipality
  5. Виллы

Виллы в Anogeia Municipality, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Anogeia Municipality, Греция
Вилла 3 спальни
Anogeia Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Расположенный в тихой горной деревне Марулас в Ретимно, дом  был объявлен памятником Министе…
€700,000

Параметры недвижимости в Anogeia Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти