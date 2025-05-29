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Виллы с видом на море в периферийной единице Андрос, Греция

Municipality of Andros
5
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Стеньес, Греция
Вилла 1 комната
Стеньес, Греция
Число комнат 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
$487,252
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Андрос, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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