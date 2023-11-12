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Виллы в периферийная единица Андрос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Stenies, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stenies, Греция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
€436,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Андрос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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