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Виллы в периферийной единице Андрос, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Андрос, Греция
Вилла 4 комнаты
Андрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Недавно построенная роскошная вилла на продажу в Андросе с большим земельным участком Обзор…
$969,804
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Вилла в Андрос, Греция
Вилла
Андрос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Вилла на холме с видом на Средиземное море, с видами на Эгейское море и его острова. Вилла…
$3,83 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Андрос, Греция

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