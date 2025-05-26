Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Amarynthos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Amarynthos Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла в Ано Вафия, Греция
Вилла
Ано Вафия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$341,907
Оставить заявку
Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$159,557
Оставить заявку
Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
$123,086
Оставить заявку
Вилла в Ано Вафия, Греция
Вилла
Ано Вафия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
$364,701
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Amarynthos Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти