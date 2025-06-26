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Коттеджи с видом на горы в Amarynthos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Ано Вафия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ано Вафия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
$372,009
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Ано Вафия, Греция
Коттедж 6 комнат
Ано Вафия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$348,759
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Amarynthos Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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