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Жильё в Амаринтос, Греция

дома
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5 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ано Вафия, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано Вафия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Гимно, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гимно, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
€140,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Каллитеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
€265,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Гимно, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€170,000
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Ано Вафия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Ано Вафия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€320,000
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