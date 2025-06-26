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Виллы в Эгине, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Эгина, Греция
Вилла
Эгина, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$1,73 млн
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Вилла 6 комнат в Эгина, Греция
Вилла 6 комнат
Эгина, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$1,74 млн
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