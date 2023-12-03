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Жильё в Zweibruecken-Land, Германия

2 объекта найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Dellfeld, Германия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Dellfeld, Германия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
€200,000
в месяц
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Dellfeld, Германия
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Dellfeld, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€219,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Zweibruecken-Land, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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