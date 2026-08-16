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Отели в Висбадене, Германия

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2 объекта найдено
Отель 1 700 м² в Висбаден, Германия
Отель 1 700 м²
Висбаден, Германия
Число комнат 57
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с дог…
$6,41 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Отель 1 700 м² в Висбаден, Германия
Отель 1 700 м²
Висбаден, Германия
Количество спален 57
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
$4,07 млн
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