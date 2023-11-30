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Коммерческая недвижимость в Висбаден, Германия

1 объект найдено
Отель 57 комнат с парковкой в Висбаден, Германия
Отель 57 комнат с парковкой
Висбаден, Германия
Комнаты 57
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
€3,50 млн
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