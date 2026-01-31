Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Wettin Lobejun, Германия

1 объект найдено
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option в Wettin Lobejun, Германия
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option
Wettin Lobejun, Германия
Площадь 91 000 м²
Эта промышленная и логистическая недвижимость предлагает общий размер участка. 100 000 м2 с …
$12,02 млн
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch, Română
