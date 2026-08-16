Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Wetteraukreis
  4. Жилая

Жилье в Wetteraukreis, Германия

;
дома
4
4 объекта найдено
Дом 16 комнат в Selters, Германия
Дом 16 комнат
Selters, Германия
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Immobilien & БаутерПремиум-инвестиции в ГерманииМЕЖДУНАРОДНЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛАГЕЦ…
$1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дом 20 комнат в Buches, Германия
Дом 20 комнат
Buches, Германия
Число комнат 20
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Недвижимость и BauträgerПремиум-инвестиции в ГерманииНейбаупроекты в центральном …
$2,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла 9 комнат в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
Число комнат 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Бад-Фильбель, Германия
Вилла
Бад-Фильбель, Германия
Количество спален 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,90 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Wetteraukreis, Германия

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти