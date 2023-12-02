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Жильё в Wetteraukreis, Германия

1 объект найдено
Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом
Бад-Фильбель, Германия
Комнаты 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
€2,50 млн
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Wetteraukreis, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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