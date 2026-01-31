Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Wermelskirchen
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Wermelskirchen, Германия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Hunger, Германия
Квартира 3 комнаты
Hunger, Германия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
📍 ГОРОД Вермельскирхен (NRW) – отличная 3-комнатная квартира для инвесторов! СПЕЦПРЕДЛОЖЕ…
$114,048
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти