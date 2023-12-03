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Жильё в Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen, Германия

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Wolfschlugen, Германия
Квартира 5 комнат
Wolfschlugen, Германия
Комнаты 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
€670,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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