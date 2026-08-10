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Виллы в Штарнберге, Германия

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Socking, Германия
Вилла 7 комнат
Socking, Германия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
$12,10 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Socking, Германия
Вилла
Socking, Германия
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
$12,20 млн
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