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Виллы в Штарнберг, Германия

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом в Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом
Штарнберг, Германия
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
€10,50 млн
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