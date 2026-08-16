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Жилье в Ахене, Германия

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3 объекта найдено
Коттедж 10 комнат в Вюрзелен, Германия
Коттедж 10 комнат
Вюрзелен, Германия
Число комнат 10
Количество этажей 2
Полное описание: Дом - коттедж находиться вблизи города Вюрзелен, в 10 км от центра город…
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Ахен, Германия
Квартира 3 комнаты
Ахен, Германия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Квартира в Германии в 52080 Aachen, 74 m2
$170,406
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Дом 5 комнат в Херцогенрат, Германия
Дом 5 комнат
Херцогенрат, Германия
Число комнат 5
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Продается дом в 52134 Herzogenrath Год постройки - 2022 Жилая площадь - 195 кв.м. З…
$506,198
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