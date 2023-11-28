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Коммерческая недвижимость в Шверин, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Шверин, Германия
Коммерческая
Шверин, Германия
Площадь 4 687 м²
Доход с аренды в год: 327 427 €Доход в месяц: 27 286 €Год постройки: 1996Рентабельность: 5.4…
€6,00 млн
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