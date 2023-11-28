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Замки в Саксония-Анхальт, Германия

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1 объект найдено
Замок в Саксония-Анхальт, Германия
Замок
Саксония-Анхальт, Германия
Площадь 1 223 м²
Германия Саксония-Анхальт Замок-усадьба Великолепный замок с больш…
€4,80 млн
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Параметры недвижимости в Саксония-Анхальт, Германия

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