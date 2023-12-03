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Коммерческая недвижимость в Зальцгиттер, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Зальцгиттер, Германия
Коммерческая
Зальцгиттер, Германия
The property is located in a large city in the South-East of Lower Saxony. It is the third l…
Цена по запросу
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Коммерческая в Зальцгиттер, Германия
Коммерческая
Зальцгиттер, Германия
Shopping center in Salzgitter in Lower Saxony.Shopping center, residential and office buildi…
€13,10 млн
в месяц
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Realting.com
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