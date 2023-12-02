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Квартиры в Rhein-Kreis Neuss, Германия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Карст, Германия
Квартира 2 комнаты
Карст, Германия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
газовое отопление
€259,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Rhein-Kreis Neuss, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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