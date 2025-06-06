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Жильё в Реклингхаузене, Германия

1 объект найдено
Квартира 6 спален в Реклингхаузен, Германия
Квартира 6 спален
Реклингхаузен, Германия
Количество спален 6
Площадь 1 623 м²
в самом центре города 45657 Recklinghausen! дом 1985 года постройки (железобетонные перек…
$2,48 млн
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Параметры недвижимости в Реклингхаузене, Германия

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