Дома в Pulheim, Германия

2 объекта найдено
Коттедж 13 комнат в Pulheim, Германия
Коттедж 13 комнат
Pulheim, Германия
Число комнат 13
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Современный жилой дом-коттедж 📍 50259 Pulheim, Германия   Основные …
$2,17 млн
Дом 4 комнаты в Pulheim, Германия
Дом 4 комнаты
Pulheim, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Полное описание: дом 2018-2019 года постройки 4 комнаты (3 спальни) жилая площадь …
$1,03 млн
