Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Pattensen
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Pattensen, Германия

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Hupede, Германия
Квартира 3 спальни
Hupede, Германия
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
$571,040
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Hupede, Германия
Кондо 3 комнаты
Hupede, Германия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
$540,717
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти