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Жильё в Обераммергау, Германия

1 объект найдено
Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Обераммергау, Германия
Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Обераммергау, Германия
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
€2,95 млн
в месяц
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