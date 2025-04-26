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Таунхаусы в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

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1 объект найдено
Таунхаус в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Таунхаус
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Площадь 1 740 м²
наш новый проект в г. Вассенберг под застройку 10-ти таунхаусов и одного дуплекса на 2 семьи…
$1,06 млн
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Параметры недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

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