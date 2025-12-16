Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Мюльхайм-на-Руре
  4. Жилая

Жилье в Мюльхайме-на-Руре, Германия

2 объекта найдено
Коттедж в Мюльхайм-на-Руре, Германия
Коттедж
Мюльхайм-на-Руре, Германия
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Отличное состояние объекта 15-18 мин до Дюссельдорфа на машине Го…
$1,45 млн
Вилла в Мюльхайм-на-Руре, Германия
Вилла
Мюльхайм-на-Руре, Германия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Количество этажей 3
Количество комнат: 9 спален, 4 сан узла, 4 гаража и много мест парковки   Год постройк…
$3,98 млн
Параметры недвижимости в Мюльхайме-на-Руре, Германия

Недорогая
Элитная
