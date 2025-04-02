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Доходные дома в Мёрс, Германия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Мёрс, Германия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Мёрс, Германия
Число комнат 269
Студенческое общежитие в Дюссельдорфе, Германия на 269 комнат. Для получения точных харак…
Цена по запросу
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