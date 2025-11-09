Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Германия
  3. Мёрс
  4. Жилая

Жилье в Мёрсе, Германия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Мёрс, Германия
Дом 10 комнат
Мёрс, Германия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 6 482 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный загородный дом с домиком у бассейна, природным купальным прудом и участком боле…
$1,45 млн
