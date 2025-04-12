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Жильё в Меттман, Германия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Меттман, Германия
Квартира 1 комната
Меттман, Германия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/11
Продается небольшая квартира в городе Меттман. Дом 1972 года постройки, площадь квартиры …
$75,249
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов