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Земельные участки в Mecklenburgische Seenplatte, Германия

1 объект найдено
Земельные участки 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Malchin, Германия
Земельные участки 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Malchin, Германия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Необычный & редко, но осуществимо: 1 - 2 - этажное строительство студии или студии в стиле Л…
€45,000
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'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Realting.com
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