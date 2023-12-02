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Коммерческая недвижимость в Mecklenburgische Seenplatte, Германия

2 объекта найдено
Инвестиционная 10 спален в Malchin, Германия
Инвестиционная 10 спален
Malchin, Германия
Комнаты 160
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 351 м²
Количество этажей 4
€295,000
в месяц
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Коммерческая в Нойштрелиц, Германия
Коммерческая
Нойштрелиц, Германия
Площадь 2 596 м²
Доход с аренды в год: 129 077 €Доход в месяц: 10 756 €Земельный участок: 8513 кв. мГод постр…
€1,50 млн
в месяц
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