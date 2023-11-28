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Виллы в Нижняя Саксония, Германия

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1 объект найдено
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more в Butjadingen, Германия
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more
Butjadingen, Германия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€490,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+493036444540 mika.pals@habita.com

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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